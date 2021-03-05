Конечные сроки установки счетчиков газа определили нардепы

https://racurs.ua/n151344-konechnye-sroki-ustanovki-schetchikov-gaza-opredelili-nardepy.html

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Конечные сроки установки счетчиков газа определила Верховная Рада для населения, которое использует природный газ в квартирах и частных домах только для приготовления пищи.

Во время пленарного заседания парламента 5 марта проект закона № 4248−1 о пересмотре сроков установления потребителям счетчиков газа поддержали 244 нардепа.

Население, проживающее в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года должно быть обеспечено счетчиками газа, — говорится в сообщении на сайте Рады.

Согласно заключительным положениям законопроекта Кабинет министров должен в трехмесячный срок: