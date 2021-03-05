Конечные сроки установки счетчиков газа определили нардепыhttps://racurs.ua/n151344-konechnye-sroki-ustanovki-schetchikov-gaza-opredelili-nardepy.htmlРакурс
Конечные сроки установки счетчиков газа определила Верховная Рада для населения, которое использует природный газ в квартирах и частных домах только для приготовления пищи.
Во время пленарного заседания парламента 5 марта проект закона № 4248−1 о пересмотре сроков установления потребителям счетчиков газа поддержали 244 нардепа.
Население, проживающее в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года должно быть обеспечено счетчиками газа, — говорится в сообщении на сайте Рады.
Согласно заключительным положениям законопроекта Кабинет министров должен в трехмесячный срок:
разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за собственные средства в размере средневзвешенной стоимости такого установления счетчиков субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом;
обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом.