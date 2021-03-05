Папа Римский Франциск. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n151345-papa-rimskiy-nachal-vizit-v-irak-translyaciya.html

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Папа Римский Франциск сегодня, 5 марта, начал четырехдневный визит в Ирак.

Понтифик должен встретиться с представителями руководства страны, духовенства. В ходе визита, который считается первым визитом в Ирак главы католической церкви и первой поездкой Папы Римского за границу с начала пандемии коронавируса, он поддержит иракских христиан. Прибытие церковного лидера транслирует OstWest в Facebook.

Ожидается, что в Багдаде Папу Римского Франциска встретят глава правительства Ирака Мустафа аль-Казими и президент Бархам Салих. Затем Папа встретится с епископами и другими представителями духовенства в католической церкви Богоматери-спасительницы.

Завтра, 6 марта, понтифик вылетит в город Ан-Наджаф, а в воскресенье он отправится в город Мосул на севере Ирака.

Иранская сторона задействовала почти 10 тыс. сотрудников сил безопасности для защиты папы. Также в стране ввели круглосуточный комендантский час.

Напомним, Папа Римский Франциск впервые в истории назначил в Синод епископов женщину. Гражданка Франции Натали Бекварт стала одним из заместителей секретаря Архиерейского Синода.