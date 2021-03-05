Ткаченко виправдовувався за фестиваль борщу у день смерті Сталіна

https://racurs.ua/ua/n151348-tkachenko-vypravdovuvavsya-za-festyval-borschu-u-den-smerti-stalina.html

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Фестиваль борщу в форматі онлайн-презентації 5 березня проведе Міністерство культури та інформаційної політики. Водночас глава Мінкульту Олександр Ткаченко на власному Телеграм-каналі у п’ятницю оприлюднив пояснення щодо дати презентації української страви, яка співпала з річницею смерті комуністичного тирана Йосипа Сталіна.

Бачу пости в соцмережах, де пов’язали наш Фестиваль борщу з річницею смерті Сталіна. Згадали навіть про акцію, що влаштували українські емігранти — власники ресторану «1203» у Вашингтоні в березні 1953 року. Тоді до дня смерті Сталіна роздавали всім охочим безкоштовний борщ. Скажу одразу, Фестиваль борщу у день смерті Сталіна — то не тролінг, — зазначив міністр.

Він також зауважив про намагання пропаганди Росії переписати історію, зокрема й борщу й видати цю страву за російську.

Обрана нами дата жодним чином не пов’язана з річницею смерті диктатора. Таке от співпадіння. Культура — м’яка сила. Нам не потрібні будь-які річниці, щоб промотувати наші цінності, — запевнив Ткаченко.

Чиновник нагадав, що всеукраїнська онлайн-презентація борщу — промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО, який реалізовує міністерство разом з організацією «Інститут культури України» за участі шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Зауважимо, що Ткаченко у своєму повідомленні нагадав про те як українська діаспора святкувала смерть вбивці мільйонів громадян. Світлина з американського кафе «Безкоштовний борщ — Сталін помер» є однією з найпопулярніших на цю тему.

Сталін несе відповідальність за геноцид, масові арешти, воєнні злочини, злочини проти людства, закриті суди, психіатричні лікарні для противників режиму, примусову русифікацію й пропаганду так званого радянського «культу особи». Найтяжчого удару Сталін завдав Україні у роки колективізації — 1932 року за його прямими вказівками було змінено політику хлібозаготівель, що призвело до загибелі від голоду мільйонів українських селян. Водночас було винищено національно свідомі кадри української інтелігенції.

У 2009 році Європарламент ухвалив рішення про вшанування жертв сталінізму та нацизму щороку 23 серпня. Також було засуджено «героїзацію тоталітарних режимів».