Справу «ПриватБанку» назвали символом безкарності олігархів у Зеленського

Зеленський і Коломойський. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n151327-spravu-pryvatbanku-nazvaly-symvolom-bezkarnosti-oligarhiv-u-zelenskogo.html

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Справа «ПриватБанку», яка оновилася гучними затриманнями колишніх топ-менеджерів, стала символом боротьби президента України Володимира Зеленського з олігархами.

Таку думку висловила прес-секретар президента Юлія Мендель у статті для видання Atlantic Council.

Мендель заявила, що прихід президента Зеленського до влади у 2019 році означав припинення 30 років домінування олігархів, через що Україна занурилася у бідність та корупцію. Відтепер, за її словами, Україна отримала владу, яка виконує свої обіцянки та бореться з впливом олігархів.

Як приклад прес-секретарка наводить історію повернення державного регулювання цін на ринку електроенергії як спосіб боротьби з олігархом Дмитром Фірташем, введення Радою нацбезпеки і оборони санкцій проти Дмитра Козака, Віктора Медведчука та його дружини, пов’язаних із ним телеканалів, а також про затримання топ-менеджерів «ПриватБанку».

Мендель нагадала, що олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов продовжують боротися з державою у декількох юрисдикціях щодо відшкодування грошей. Вона назвала справу «ПриватБанку» символом безкарності олігархів, і очікує у ній прогресу, в якому бачитимуть прорив для України.

Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів усюди: від енергетичного та банківського секторів до політики й медіа. Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало робили. Зеленський хоче, щоб за нього говорили його дії, — заявила Мендель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що топ-фігурант справи «ПриватБанку» хотів втекти з України. Літак із колишнім банкіром посадили під Києвом. Національне антикорупційне бюро України розпорядилося посадити в аеропорту «Бориспіль» літак, у салоні якого перебував колишній перший заступник глави «ПриватБанку» Володимир Яценко.