Дело «ПриватБанка» назвали символом безнаказанности олигархов у Зеленского

Зеленский и Коломойский. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n151327-delo-privatbanka-nazvali-simvolom-beznakazannosti-oligarhov-u-zelenskogo.html

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Дело «ПриватБанка», которое обновилось громкими задержаниями бывших топ-менеджеров, стало символом борьбы президента Украины Владимира Зеленского с олигархами.

Такое мнение высказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в статье для издания Atlantic Council.

Мендель заявила, что приход президента Зеленского к власти в 2019 году означал прекращение 30 лет доминирования олигархов, из-за чего Украина погрузилась в бедность и коррупцию. Теперь, по ее словам, Украина получила власть, которая выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов.

В качестве примера пресс-секретарь приводит историю возвращения государственного регулирования цен на рынке электроэнергии как способ борьбы с олигархом Дмитрием Фирташем, введение Советом нацбезопасности и обороны санкций против Дмитрия Козака, Виктора Медведчука и его жены, связанных с ним телеканалов, а также о задержании топ-менеджеров «ПриватБанка».

Мендель напомнила, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов продолжают бороться с государством в нескольких юрисдикциях по возмещению денег. Она назвала дело «ПриватБанка» символом безнаказанности олигархов, и ожидает в нем прогресса, в котором будут видеть прорыв для Украины.

Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы за него говорили его действия, — заявила Мендель.

Напомним, ранее мы сообщали, что топ-фигурант дела «ПриватБанка» хотел сбежать из Украины. Самолет с бывшим банкиром посадили под Киевом. Национальное антикоррупционное бюро Украины распорядилось посадить в аэропорту «Борисполь» самолет, в салоне которого находился бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко.