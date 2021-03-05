Коломойский попал под санкции США «из-за причастности к значительной коррупции»

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США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха, экс-владельца «ПриватБанка». Основание для санкций — «участие в значительной коррупции».

Такое решение основано на действиях, совершенных Коломойским во время его пребывания на политической должности. Я также хочу выразить обеспокоенность его усилиями по подрыву демократических процессов Украины, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

Санкции введены против Коломойского и его семьи. Ему и членам семьи запретили въезд в США. Это касается жены олигарха Ирины, его дочери Анжелики и его сына Израиля Цви Коломойского.

В Госдепе пояснили, что Коломойский был причастен к коррупционным действиям как председатель Днепропетровской ОГА в 2014—2015 годах.

Блинкен подчеркнул, что санкции «подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют».

В конце 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Ранее подобные обвинения Минюст США выносил по поводу недвижимости в штатах Кентукки и Техас.

Минюст США утверждает, что олигархи незаконно присвоили средства «ПриватБанка» для покупки недвижимости в Огайо. Прокуроры отмечают, что с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов незаконно получали ссуды в банке, позже отмывали их через оффшоры на Кипре и перечисляли в США. Стоимость недвижимости в трех штатах оценили более чем в 60 млн долл.