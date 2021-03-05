Сергій Шкарлет, фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n151362-u-ksu-oskarjyly-pryznachennya-shkarleta.html

Ракурс

У Конституційному суді України (КСУ) оскаржили призначення Сергія Шкарлета міністром освіти України, за яке Верховна Рада 17 грудня 2020 року віддала мінімально необхідні 226 голосів.

До КСУ сьогодні, 5 березня, надійшло конституційне подання 46 народних депутатів щодо відповідності Основному закону постанови парламенту № 1119-ІХ від 17 грудня 2020 року «Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України». Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Автори клопотання просять визнати неконституційною вказану постанову «у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури її прийняття», — зазначає прес-служба КСУ.

У тексті клопотання наголошується, що при голосуванні за кандидатуру Шкарлета були випадки неособистого голосування народних депутатів, а без цих голосів, відданих за нього з порушеннями вимог чинного законодавства, Рада б не ухвалила відповідну постанову.

На думку підписантів подання, перебування Шкарлета у складі Кабміну «ставить під сумнів легітимність діяльності вищого органу у системі органів виконавчої влади».

КСУ раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування народних депутатів під час їх прийняття, — зазначила у своєму Telegram-каналі представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.



Серед підписантів цього подання — члени фракцій «Голос» та «Європейська Солідарність», а також кілька позафракційних мажоритарників.

З текстом подання можна ознайомитися за посиланням.