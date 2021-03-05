Чому помирає супергігантська зірка. Фото:

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Ракурс

Таємницю згасання червоного гіпергіганта VY Canis Majoris в сузір’ї Великого Пса розкрили науковці.

Астрономи з Міннесотського вважають, що загадковий феномен відбувається з тих же самих причин, що і недавнє падіння яскравості Бетельгейзе. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі The Astronomical Journal. Коротко про дослідження повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Науковці дослідили інформацію з телескопа «Хаббл» й вважають, що в гіпергіганті відбуваються ті ж процеси, що і на Бетельгейзе, але в набагато більшому масштабі. Йдеться про викид газів, які утворюють пилову хмару, що затуляє диск зірки і поглинає частину світла. Через великі розміри зірки періоди затемнення можуть тривати роками.

Зірка VY Canis Majoris в 300 тис. разів більше Сонця і перевищує розмір орбіти Юпітера. Гігантські плазмові дуги вириваються з поверхні супергігантської зірки на відстань, що перевищує дистанцію від Сонця до Землі. Дослідники показали, що великі виверження матеріалу відповідають зменшенню яскравості зірки в шість разів. Зараз зірку можна побачити лише в телескопи.

Як відомо, гіпергігант втрачає в 100 разів більше маси, ніж Бетельгейзе. Маса деяких вузлів більш ніж в два рази перевищує масу Юпітера. Зірка почала своє життя як яскрава блакитна зірка-надгігант, маса якої в 35−40 разів перевищувала масу Сонця.

Через кілька мільйонів років, коли змінилася швидкість горіння термоядерного водню, зірка перетворилася на червоний надгігант. Науковці припускають, що вона може уникнути стадію наднової та відразу перетворитися в чорну діру.

Нагадаємо, астрофізики зафіксували 25 тис. чорних дір на одній карті — найдетальнішій на сьогодні, яка була знята в області низьких радіочастот. Тепер карта покриває 4% нічного неба північної півкулі.