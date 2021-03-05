Почему умирает супергигантская звезда. Фото:

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Ракурс

Тайну угасания красного гипергиганта VY Canis Majoris в созвездии Большого Пса раскрыли ученые.

Астрономы из Миннесотского считают, что загадочный феномен происходит по тем же самым причинам, что и недавнее падение яркости Бетельгейзе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal. Коротко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые исследовали информацию с телескопа «Хаббл» и считают, что в гипергиганте происходят те же процессы, что и на Бетельгейзе, но в гораздо большем масштабе. Речь идет о выбросе газов, которые образуют пылевое облако, закрывает диск звезды и поглощает часть света. Из-за больших размеров звезды периоды затмения могут длиться годами.

Звезда VY Canis Majoris в 300 тыс. раз больше Солнца и превышает размер орбиты Юпитера. Гигантские плазменные дуги вырываются с поверхности супергигантской звезды на расстояние, превышающее дистанцию от Солнца до Земли. Исследователи показали, что крупные извержения материала соответствуют уменьшению яркости звезды в шесть раз. Сейчас звезду можно увидеть лишь в телескопы.

Как известно, гипергигант теряет в 100 раз больше массы, чем Бетельгейзе. Масса некоторых узлов более чем в два раза превышает массу Юпитера. Звезда начала свою жизнь как яркая голубая звезда-сверхгигант, масса которой в 35−40 раз превышала массу Солнца.

Спустя несколько миллионов лет, когда изменилась скорость горения термоядерного водорода, звезда превратилась в красный сверхгигант. Ученые предполагают, что она может избежать стадию сверхновой и сразу превратиться в черную дыру.

Напомним, астрофизики зафиксировали 25 тыс. черных дыр на одной карте — самой подробной на сегодня, которая была снята в области низких радиочастот. Теперь карта покрывает 4% ночного неба Северного полушария.