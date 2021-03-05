Сергей Стерненеко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n151360-sud-otkazalsya-rassmatrivat-hodataystvo-ob-izmenenii-mery-presecheniya-sternenko-dokument.html

Ракурс

Сергея Стерненко, бывшего главы одесского отделения «Правого сектора», сегодня, 5 марта, доставили из следственного изолятора (СИЗО) в Приморский районный суд Одессы, который рассматривает дело о третьем нападении на активиста.

Стерненко также успел подать апелляцию относительно изменения ему меры пресечения, однако суд отказался рассматривать соответствующее ходатайство. Об этом сообщается в Telegram-канале Стерненко.

Следственный судья Осик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня НЕ БЫЛ в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что пока адвокаты ждали рассмотрение ходатайства, Стерненко без предупреждения увезли в СИЗО.

В судебном заседании по делу о третьем нападении на Стерненко объявлен перерыв для исследования доказательств до 19 марта.

Стерненко находится в СИЗО в связи с приговором по делу о разбое и похищении депутата Щербича.

Напомним, в Офисе президента уже отреагировали на приговор Стерненко по делу о похищении Щербича.