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Ракурс
Стерненко судят по делу о самозащите — трансляция заседания из Одессы

Стерненко судят по делу о самозащите — трансляция заседания из Одессы

5 мар 2021, 12:31
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Дело Сергея Стерненко 5 марта рассматривают в Приморском районном суде Одессы.

Здесь началось заседание по делу о третьем нападении на экс-главу одесского отделения «Правого сектора» Стерненко. Его привезли на заседание из следственного изолятора.

Между адвокатами и коллегией судей возник спор. Адвокат Андрей Писаренко объявил об отводе судьи.

Адвокаты Стерненко настаивают, чтобы экс-главы «Правого сектора» освободили из-под стражи в зале суда.

Он под конвоем в помещении вашего суда, он под стражей без правового основания. Решайте этот вопрос, — заявили адвокаты.

Утром количество правоохранителей возле Приморского районного суда Одессы увеличилось.

Напомним, что с 2014 года на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время третьего, в мае 2018 года, защищаясь от двух мужчин, Стерненко, по версии следствия, смертельно травмировал ножом одного из них — 28-летнего Ивана Кузнецова.


Ножевые ранения после стычки были и у самого Стерненко, и у второго вероятного напавшего. Стерненко утверждает, что спасал собственную жизнь и не собирался кого-то убивать. Сторона обвинения заявляет, что Стерненко намеренно погнался за нападающим и убил его.

Стерненко на заседание доставили из следственного изолятора. Туда его и Руслана Демчука отправили после приговора суда по делу о разбое и похищении депутата Щербича. И Стерненко, и Демчука, посадили на семь лет с конфискацией половины имущества. Сейчас защита готовит апелляцию.

Источник: Ракурс


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