Справу Сергія Стерненка 5 березня розглядають у Приморському районному суді Одеси.

Тут почалося засідання в справі про третій напад на екс-очільника одеського осередку «Правого сектора» Сергія Стерненка. Його привезли на засідання зі слідчого ізолятору.

Між адвокатами та колегією суддів виникла суперечка. Адвокат Андрій Писаренко оголосив про відвід судді.

Адвокати Стерненка наполягають, аби екс-очільника «Правого сектору» звільнили з-під варти в залі суду.

Він під конвоєм в приміщенні вашого суду, він під вартою без правової підстави. Вирішуйте це питання, — заявили адвокати.

Кількість правоохоронців біля Приморського районного суду Одеси збільшилася.

Нагадаємо, що з 2014 року на Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час третього, у травні 2018 року, захищаючись від двох чоловіків, Стерненко, за версією слідства, смертельно травмував ножем одного з них — 28-річного Івана Кузнєцова.

Ножові поранення після сутички були й у самого Стерненка, і в другого ймовірного нападника. Стерненко стверджує, що рятував власне життя й не мав наміру когось вбивати. Сторона обвинувачення заявляє, що Стерненко навмисно погнався за нападником та вбив його.

Стерненка на засідання доставили зі слідчого ізолятору. Туди його та Руслана Демчука відправили після вироку суду в справі про розбій та викрадення депутата Щербича. І Стерненка, і Демчука, ув’язнили на 7 років з конфіскацією половини майна. Наразі захист готує апеляцію.