Сергій Стерненеко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n151360-sud-vidmovyvsya-rozglyadaty-klopotannya-pro-zminu-zapobijnogo-zahodu-sternenku-dokument.html

Ракурс

Сергія Стерненка, колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», сьогодні, 5 березня, доставили зі слідчого ізолятора (СІЗО) до Приморського районного суду Одеси, який розглядає справу про третій напад на активіста.

Стерненко також встиг подати апеляцію щодо зміни йому запобіжного заходу, однак суд відмовився розглядати відповідне клопотання. Про це повідомляється у Telegram-каналі Стерненка.

Слідчий суддя Осік залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні НЕ БУВ в приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що поки адвокати чекали на розгляд клопотання, Стерненка без попередження відвезли в СІЗО.

У судовому засіданні у справі про третій напад на Стерненка оголошена перерва для дослідженні доказів до 19 березня.

Стерненко перебуває у СІЗО у зв’язку з вироком у справі про розбій та викрадення депутата Щербича.

Нагадаємо, в Офісі президента вже відреагували на вирок Стерненку у справі про викрадення Щербича.