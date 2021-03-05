Закарпаття за крок від «червоної» зони — школи переходять на «дистанційку»

"Червона" зона. Фото: Istock

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«Червона» зона карантину може з’явитися у Закарпатській області через критичну ситуацію з коронавірусом вже завтра під час комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У такому випадку обмеження наберуть чинності з понеділка, 8 березня. Про це повідомляє «Суспільне».

Комісія чекає завтрашніх показників, третій день поспіль, і тоді у них будуть підстави запровадити «червону» зону, повідомляють у Кабміні. Відповідні прогнози робив й очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов.

На сьогодні в «червоному» рівні епіднебезпеки перебувають три області — Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька. Також є напружена ситуація в Закарпатській і Вінницькій областях, — заявив Степанов.



У разі потрапляння Закарпатської області в «червону» зону карантину, буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також в регіоні буде діяти заборона на проведення масових заходів і відвідування освітніх установ. Ужгородські школи переведуть на дистанційне навчання до 12 березня. Однак у такому режимі навчатимуться лише учні 5−11 класів. Молодша школа працюватиме без змін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер «червоного» Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувався від COVID-19 у центральній міській клінічній лікарні. Очільнику міста виміряли температуру, він надав письмову згоду щодо вакцинування, а згодом у прямому ефірі отримав укол з вакциною Covishield.