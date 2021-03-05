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Ракурс
Ймовірну дату закінчення COVID-пандемії назвали у ВООЗ. Фото: dpa

Ймовірну дату закінчення COVID-пандемії назвали у ВООЗ

5 бер 2021, 12:29
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Пандемію коронавірусу вдасться подолати на початку 2022 року, але це не означає, що сам коронавірус зникне.

У 2021 році людству доведеться боротися з COVID-19. Але минулий рік навчив людей краще передбачати події і керувати ними. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге в інтерв’ю, яке 5 березня опублікували в газеті Die Welt.

У 2020 році була лише невизначеність як в сфері охорони здоров’я, так і в сфері політики. Через рік ми знаємо набагато більше, у нас є інструменти, програми діагностики, вакцина. У моїй роботі важливо планувати заздалегідь. Тому я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, проте це не означає, що піде сам вірус, — зазначив він.

При цьому представник ВООЗ закликав набратися терпіння у питанні вакцинації, оскільки спочатку завжди попит перевищує пропозицію.


Також Клюге заявив, що не в захваті від запровадження паспортів вакцинації, оскільки зараз невідомо, як довго зберігається імунітет після щеплення. Крім того, він наголосив, що паспорт вакцинації посилює нерівність.

Нагадаємо, у Всесвітній охороні здоров’я заявили, що пандемію коронавірусу до кінця 2021 року не перемогти, але ефективна вакцинація може впоратися з найгіршими її наслідками.

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Джерело: Ракурс


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