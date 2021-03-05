Вероятную дату окончания COVID-пандемии назвали в ВОЗ. Фото: dpa

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Пандемию коронавируса удастся преодолеть в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

В 2021 году человечеству придется бороться с COVID-19. Но прошлый год научил людей лучше предвидеть события и управлять ими. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью, которое 5 марта опубликовали в газете Die Welt.

В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Через год мы знаем гораздо больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я считаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус, — отметил он.

При этом представитель ВОЗ призвал набраться терпения в вопросе вакцинации, поскольку изначально всегда спрос превышает предложение.

Также Клюге заявил, что не в восторге от введения паспортов вакцинации, поскольку сейчас неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после прививки. Кроме того, он подчеркнул, что паспорт вакцинации усиливает неравенство.

Напомним, во Всемирной охране здоровья заявили, что пандемию коронавируса до конца 2021 года не победить, но эффективная вакцинация может справиться с худшими ее последствиями.