Двойное гражданство. Фото: Мигрант

https://racurs.ua/n151333-razreshat-li-dvoynoe-grajdanstvo-s-rossiey.html

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Двойное гражданство введут прежде всего со странами Европейского Союза. В Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что таким образом украинцы, которые выехали, смогут сохранить свой паспорт.

В то же время на двойное гражданство с Россией будет наложен запрет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

По словам Кулебы, список стран, с которыми можно будет иметь двойное гражданство, будет формироваться по нескольким критериям, и будет состоять из стран, являющихся дружественными Украине. Он добавил, что это позволит объединять граждан Украины по всему миру.

Нам надо держать вместе миллионы украинцев, разбросанных по всему миру. Мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжить свою жизнь, но мы должны, как государство, сделать все, чтобы они оставались украинцами и сохраняли связь со своей родиной, — пояснил Кулеба.

При разработке законодательной нормы в Министерстве планируют установить ограничения на двойное гражданство для депутатов и министров, а также запретить двойное гражданство с Россией. Кулеба отмечает, что сейчас МИД работает с народными депутатами над соответствующими законодательными изменениями.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 4 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно двойного гражданства для украинцев. Решение предусматривает, что СНБО, Кабинет министров, Центральная избирательная комиссия и Служба безопасности Украины должны за два месяца проанализировать законодательство по вопросам двойного и множественного гражданства.

Специалисты должны установить наличие или отсутствие правовой определенности относительно запрета иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах власти.