Подвійне громадянство. Фото: Мігрант

https://racurs.ua/ua/n151333-chy-pracuvatyme-podviyne-gromadyanstvo.html

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Подвійне громадянство запровадять насамперед країнами Європейського Союзу. У Міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що в такий спосіб українці, що виїхали, зможуть зберегти свій паспорт.

Натомість на подвійне громадянство з Росією буде накладена заборона. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

За словами Кулеби, список країн, з якими можна буде мати подвійне громадянство, формуватиметься за кількома критеріями і складатиметься з країн, що є дружніми до України. Він додав, що це дасть змогу об'єднувати громадян України по всьому світу.

Нам треба тримати разом мільйони українців, розкиданих по всьому світу. Ми не мусимо заважати їхній інтеграції в суспільство, у якому вони вирішили продовжити своє життя, але ми повинні, як держава, докласти всіх зусиль, щоб вони залишалися українцями та зберігали зв’язок зі своєю батьківщиною, — пояснив Кулеба.

Під час розробки законодавчої норми в Міністерстві планують встановити обмеження на подвійне громадянство для депутатів та міністрів, а також заборонити подвійне громадянство з Росією. Кулеба наголошує, що наразі МЗС працює з народними депутатами над відповідними законодавчими змінами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 4 березня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо подвійного громадянства в українців. Рішення передбачає, що РНБО, Кабінет міністрів, Центральна виборча комісія та Служба безпеки України мусять за два місяці проаналізувати законодавство з питань подвійного і множинного громадянства.

Фахівці повинні встановити наявність чи відсутність правової визначеності щодо заборони мати громадянство іншої країни тим, хто претендує на посади в державних та місцевих органах влади.