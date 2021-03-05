Закарпатье в шаге от «красной» зоны — школы переходят на «дистанционку»

"Красная" зона. Фото: Istock

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«Красная» зона карантина может появиться в Закарпатской области из-за критической ситуации с коронавирусом уже завтра во время комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В таком случае ограничения вступят в силу с понедельника, 8 марта. Об этом сообщает «Суспільне».

Комиссия ждет завтрашних показателей, третий день подряд, и тогда у них будут основания ввести «красную» зону, сообщают в Кабмине. Соответствующие прогнозы делал и глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

На сегодня в красном уровне эпиддопасности находятся три области — Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. Также напряженная ситуация в Закарпатской и Винницкой областях, — заявил Степанов.

В случае попадания Закарпатской области в «красную» зону карантина, будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также в регионе будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений. Ужгородские школы переведут на дистанционное обучение до 12 марта. Однако в таком режиме будут учиться только ученики 5−11 классов. Младшая школа будет работать без изменений.

На сегодня в «красной» зоне карантина находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр «красного» Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в центральной городской клинической больнице. Главе города измерили температуру, он предоставил письменное согласие на вакцинацию, а затем в прямом эфире получил укол вакциной Covishield.