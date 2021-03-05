Литва не выдаст Тихановскую белорусским властям. Фото: lb.ua

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Литва не будет выдавать Беларуси оппозиционерку и бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче оппозиционерки. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

Литва была и будет каменной стеной, которая станет прибежищем для всех преследуемых режимами демократических сил. Поэтому, каждый, кто получил убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни через его борьбу за демократию, ни через борьбу за свободу слова или религии, — отметил Ландсбергис.

Министр также подчеркнул, что «скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».

Как известно, 5 марта генпрокуратура Беларуси сообщила, что обратилась в Вильнюс с просьбой об экстрадиции Тихановской. Минск обвиняет бывшего кандидата в президенты в попытках насильственного захвата власти в стране. Представители оппозиции обвинения в свой адрес отвергают.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул оппозиционного кандидата на августовских президентских выборах в Беларуси Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Свою инициативу Науседа мотивирует стремлением выразить поддержку белорусскому демократическому движению и его требованиям проведения в Беларуси свободных выборов.