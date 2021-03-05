Санкции против Коломойского. Фото: Facebook

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Ракурс

Санкции против Коломойского ввели сегодня, 5 марта, в США. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении олигарха и бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского и членов его семьи в санкционного раздела 7031 ©.

Причиной введения санкций послужила причастность Коломойского к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА. Об этом сообщает Посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции. Будучи главой Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды, — заявил Блинкен.

Сообщается, что эта мера касается деяний Коломойского только во время его пребывания в должности.

Именно поэтому применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия.

Напомним, ранее мы сообщали, что США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию. Санкции введены против Коломойского и его семьи. Ему и членам семьи запретили въезд в США. Это касается жены олигарха Ирины, его дочери Анжелики и его сына Израиля Цви Коломойского.