Авакова обвинила во лжи защита фигурантов дела Шеремета, фото - ФБ-сообщество Free Riff

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Ракурс

Защита фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь считает недопустимыми комментарии министра внутренних дел Арсена Авакова, которые он предоставлял во время интервью в программе ТСН.

Во время интервью министр озвучил неправдивую информацию по поводу так называемых аргументов следствия и «18 контраргументов», которые назвал «мифами», — говорится в заявление адвокатов, которое опубликовало сообщество Free Dr Kuzmenko в Facebook.

Защита назвала подобные комментарии со стороны министра недопустимыми и считает, что Аваков публично солгал. Адвокаты отреагировали на часть разговора, когда министр приписывает им аргументы, которые защита никогда не высказывала.

Этим сразу лепится ярлык «мифов». Одним из основных аргументов защиты является тот факт, что в 2016 году двумя экспертами рост предполагаемого преступника (в обуви и головном уборе) был независимо определен на уровне 170 и 172 см с максимальной погрешностью 3%, что никак не соответствует росту господина Антоненко 180 см (без обуви и головного убора). «Рост не тот», не потому, что «экспертиз нет», а именно потому, что они есть, и причем в количестве двух штук. По этому поводу у обвинения внятных объяснений нет. На опровержение этого аргумента защиты следствие смогло только найти эксперта самого низкого квалификационного класса, который заявил, что он не может измерить рост злоумышленников по видео. Никакой экспертизы, которая определяет, что «рост — тот», не существует. Есть две экспертизы «рост — не тот» и одна — «не знаю». Господин министр публично солгал, — говорится в сообщениях.

Адвокаты заявили, что сторона обвинения, в том числе министр Аваков, его заместитель, должностные лица Национальной полиции неоднократно были уличены в распространении сплетен и мифов, которые не были подтверждены.

Они напомнили историю о якобы «внезапном обогащении Юлии Кузьменко», которое «тоже оказалось липой». А «разведывательные книги» Яны Дугарь на самом деле являются обычными пособиями для солдат и сержантов и были найдены не у нее.

«Геометка Юлии Кузьменко» мало того, что была создана самой полицией, ее время отличается от даты преступления на 22 часа, а позиция — на 2 км от него, — сообщили адвокаты подозреваемых.

Аваков в эфире «1+1» заявил, что реальных несовпадений в «деле Шеремета» нет. Министр добавил, что решение по этому делу должен вынести суд присяжных, а не «улица».