В некоторых регионах Украины 6 марта ожидается мокрый снег

https://racurs.ua/n151355-mokryy-sneg-silnyy-veter-i-magnitnaya-burya-pogoda-v-ukraine-na-6-marta-karta.html

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Погода в Украине 6 марта будут в основном без осадков. Лишь ночью в центральных, южных, восточных и западных областях ожидается снег и мокрый снег.

Также в большинстве областей возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 6 марта будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −3…−5°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ожидается со снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура составит −4…−6°, днем — +2…+4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает мокрый снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — 3…+5°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью −3…−5°, днем + 3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Ожидается температура воздуха 0…+2° ночью и +1…+3° днем. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура составит −4…−6°, днем ​​воздух прогреется до +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 марта будет достаточно неспокойной, в первой половине суток ожидается слабая магнитная буря.