В деяких регіонах України 6 березня очікується мокрий сніг

https://racurs.ua/ua/n151355-mokryy-snig-sylnyy-viter-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-na-6-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 6 березня буде здебільшого без істотних опадів. Лише вночі у центральних, південних, східних та західних областях очікується сніг та мокрий сніг.

Також у більшості областей можливе посилення вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 6 березня буде без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −3…−5°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові очікується зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура становитиме −4…-6°, вдень — +2…+4°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мокрий сніг з дощем вночі та відсутність істотних опадів вдень. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі −3…−5°, вдень +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Очікується температура повітря 0…+2° вночі та +1…+3° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура становитиме −4…-6°, вдень повітря прогріється до +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 березня буде досить неспокійним, у першій половині доби очікується слабка магнітна буря.