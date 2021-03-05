Безробітні захопили театр у Парижі. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n151354-bezrobitni-zahopyly-teatr-u-paryji-scho-stalosya.html

Ракурс

Театр у Парижі захопили працівники культури, що залишилися без роботи через пандемію COVID-19.

Група з 50 осіб захопила театр «Одеон» у четвер, 4 березня. На фасаді будівлі вони розвісили транспаранти з написами: «Культуру принесли в жертву», «Шість безробітних з 10 не отримують компенсації — ганьба!». Про це повідомляє видання Associated Press.

Мітингувальники заявили, що не залишать будівлю, поки влада не зверне увагу на їхні вимоги. Вони просять ще на рік продовжити державну допомогу для сезонних театральних працівників, які ледве зводять кінці з кінцями через пандемію.

Як відомо, театри, кінотеатри, музеї та інші місця культурного дозвілля у Франції не працювали переважну частину 2020 року через запроваджений в країні карантин. Наразі невідомо, коли вони запрацюють.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що влада з 31 січня забороняє в’їзд і виїзд всіх іноземців, які прибувають з країн за межами Європейського Союзу.

Громадян країн-членів ЄС, які прибуватимуть до Франції, змушуватимуть робити ПЛР-тест на COVID-19. Також у Франції вирішили закрити всі торговельні центри, площа яких складає понад 20 тис. кв. м.