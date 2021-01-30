Коронавірус змусив владу двох країн ЄС закрити кордони. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n149718-koronavirus-zmusyv-vladu-dvoh-krayin-ies-zakryty-kordony.html

Ракурс

Франція та Чехія закрили кордони для іноземців через погіршення ситуації з коронавірусом.

Париж ухвалив рішення заборонити з 31 січня в’їзд і виїзд всіх іноземців, які прибувають з країн за межами Європейського Союзу. А громадян країн-членів ЄС, які прибуватимуть до Франції, змушуватимуть робити ПЛР-тест на COVID-19. Також у Франції вирішили закрити всі торговельні центри, площа яких складає понад 20 тис. кв. м. Крім того, й надалі діятиме комендантська година. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс на власній сторінці у Twitter.

Будь в’їзд до Франції та будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського союз, буде заборонений, за винятком дуже нагальних причин, — зазначив глава уряду.

У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що з 30 січня в країну зможуть потрапити тільки іноземці, які навчаються, працюють або мають дозвіл на проживання. Таке обмеження діятиме до 14 лютого включно. Наголошується, що на кордоні чеські прикордонники вибірково перевірятимуть людей, які в’їжджають в країну.

Як відомо, за час пандемії коронавірусом ву Чехії заразилися понад 970 тис. осіб, а у Франції захворіли понад 3 млн осіб.

Нагадаємо, вчені Кенійського інституту медичних досліджень не виключають, що на території Кенії може циркулювати 16 унікальних мутацій SARS-CoV-2, які донині не зустрічалися в інших частинах світу.