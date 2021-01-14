16 унікальних штамів коронавірусу виявили в Кенії

16 нових штамів коронавірусу виявили в Кенії

https://racurs.ua/ua/n148998-16-unikalnyh-shtamiv-koronavirusu-vyyavyly-v-keniyi.html

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16 нових штамів коронавірусу виявили вчені Кенійського інституту медичних досліджень. Науковці не виключають, що на території Кенії може циркулювати 16 унікальних мутацій SARS-CoV-2, які донині не зустрічалися в інших частинах світу.

Вчені Кенійського інституту медичних досліджень попередили, що у країні можуть циркулювати особливі варіанти коронавірусу, повністю відмінні від тих, що виявлені у Великій Британії і Південній Африці, — пише The East African.

Результати дослідження, проведеного у червні-жовтні, наразі є попередніми. Проте науковці зауважують, що конкретний варіант мутацій, наявний у зразках, зібраних на південному сході країни, не лише унікальний для Кенії, але, ймовірно, поширюватиметься в інших частинах країни.

Використовуючи зразки понад 200 осіб з восьми округів (Найробі, Каджіадо, Кіліфі, Таїта-Тавета, Тана Рівер, Момбаса, Квал і Ламу) в період з червня по жовтень, команда визначила 16 циркулюючих штамів коронавірусу. З них 12 були записані як унікальні, — йдеться у повідомленні.

Команда зазначила, чотири варіанти мутацій переважають серед інфікування коронавірусом у Кенії з березня. Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і у початковій фазі захворювання їх важко визначити.

Вірус, мабуть, викликав досить велику кількість інфекцій в Таїті. Ми не бачили цей варіант більше ніде у світі, — пояснив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.

Нагадаємо, у грудні Велика Британія повідомила про виявлення нового мутованого типу коронавірусу, з яким може бути пов’язано швидке поширення хвороби у південно-східній частині Англії.