16 уникальных штаммов коронавируса обнаружили в Кении

https://racurs.ua/n148998-16-unikalnyh-shtammov-koronavirusa-obnarujili-v-kenii.html

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16 новых штаммов коронавируса обнаружили ученые Кенийского института медицинских исследований. Ученые не исключают, что на территории Кении может циркулировать 16 уникальных мутаций SARS-CoV-2, которые до сих пор не встречались в других частях мира.

Ученые Кенийского института медицинских исследований предупредили, что в стране могут циркулировать особые варианты коронавируса, полностью отличные от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке, — пишет The East African.

Результаты исследования, проведенного в июне-октябре, пока являются предварительными. Однако ученые отмечают, что конкретный вариант мутаций, имеющийся в образцах, собранных на юго-востоке страны, является не только уникальным для Кении, но, вероятно, будет распространяться в других частях страны.

Используя образцы свыше 200 человек из восьми округов (Найроби, Каджиадо, Килифи, таит-Тавета, Тана Ривер, Момбаса, Квал и Ламу) в период с июня по октябрь, команда определила 16 циркулирующих штаммов коронавируса. Из них 12 были записаны как уникальные, — говорится в сообщении.



Команда отметила, четыре варианта мутаций преобладают среди инфицирований коронавирусом в Кении с марта 2020 года. Особенность новых штаммов заключается в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их трудно определить.

Вирус, видимо, вызвал довольно большое количество инфекций в Таити. Мы не видели этот вариант больше нигде в мире, — пояснил один из участников исследований Чарльз Агота. Напомним, в декабре Великобритания сообщила об обнаружении нового мутировавшего типа коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.