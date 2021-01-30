Коронавирус заставил власти двух стран ЕС закрыть границы. Фото: Слово и дело

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Франция и Чехия закрыли границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Париж принял решение запретить с 31 января въезд и выезд всех иностранцев, прибывающих из стран за пределами Европейского Союза. А граждан стран-членов ЕС, которые будут прибывать во Францию, будут заставлять делать ПЦР-тест на COVID-19. Также во Франции решили закрыть все торговые центры, площадь которых составляет более 20 тыс. кв. м. Кроме того, и в дальнейшем будет действовать комендантский час. Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс на собственной странице в Twitter.

Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен, за исключением неотложных причин, — отметил глава правительства.

В Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что с 30 января в страну смогут попасть только иностранцы, которые учатся, работают или имеют вид на жительство. Такое ограничение будет действовать до 14 февраля включительно. Отмечается, что на границе чешские пограничники будут выборочно проверять людей, которые въезжают в страну.

Как известно, за время пандемии коронавирусом ву Чехии заразились более 970 тыс. человек, а во Франции заболели более 3 млн человек.

Напомним, ученые кенийского института медицинских исследований не исключают, что на территории Кении может циркулировать 16 уникальных мутаций SARS-CoV-2, которые по сей день не встречались в других частях света.