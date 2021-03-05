Шмигаль. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n151353-shmygal-vvajaie-pryynyatnym-derjborg-u-90-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Держборг України у 90 млрд дол. прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає «прийнятним» для іноземних інвесторів і погодженим урядом та міжнародними партнерами.

Зростання суми держборгу він вважає природним. Про це він заявив під час години питань до уряду у Верховній Раді.

Повідомляється, що станом на кінець січня сума державного боргу складала 90 млрд доларів у еквіваленті, а на початок 2020 року сума держборгу була близько 85 млрд дол. в еквіваленті.

Повністю всі параметри бюджету, дефіциту держбюджету, позики, які планувалося взяти минулого року, були дотримані. Відповідно, це природне зростання суми держборгу. Воно знаходиться у припустимих параметрах і межах, погоджених усіма міністерствами, всіма нашими міжнародними партнерами, прийнятне для міжнародних інвесторів, і не виходить за межі сум, які неприпустимі чи ускладнюють обслуговування держборгу, — заявив Шмигаль.



Сукупний державний борг України станом на 31 січня становить 2,56 трлн грн, або 90,7 млрд дол. в еквіваленті — за місяць він збільшився на 6,34 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у січні 2021 року Мінфін провів чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та залучив до бюджету 37,5 млрд грн. Окрім цього, нерезиденти за місяць збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 млрд грн. Їхня частка серед власників внутрішніх державних цінних паперів на кінець місяця становила 9,4% (95,4 млрд грн). За даними Мінфіну частка державного боргу в гривні станом на кінець січня 2021 року становила 38,9%.