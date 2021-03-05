Шмыгаль. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n151353-shmygal-schitaet-priemlemym-gosdolg-v-90-mlrd-dollarov.html

Ракурс

Госдолг Украины в 90 млрд долл. премьер-министр Денис Шмыгаль считает «приемлемым» для иностранных инвесторов и согласованным правительством и международными партнерами

Увеличение суммы госдолга он считает естественным. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Сообщается, что по состоянию на конец января сумма государственного долга составляла 90 млрд долларов в эквиваленте, а к началу 2020 года сумма госдолга была около 85 млрд долл. в эквиваленте.

Полностью все параметры бюджета, дефицита госбюджета, займы, которые планировалось принять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост госдолга. Он находится в допустимых параметрах и границах, согласован всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлем для международных инвесторов, и не выходит за пределы сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание госдолга, — заявил Шмыгаль.



Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 25,6 трлн грн, или 90,7 млрд долл. в эквиваленте — за месяц он увеличился на 63,4 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что в январе 2021 года Минфин провел четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлек в бюджет 37,5 млрд грн. Кроме этого, нерезиденты за месяц увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд грн. Их доля среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг на конец месяца составила 9,4% (95,4 млрд грн). По данным Минфина доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составляла 38,9%.