Олимпийский огонь. Фото: CNN

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Олимпиада 2021 года пройдет в столице Японии — Токио. В эстафете Олимпийского огня примет участие старейшая жительница планеты — 118-летняя Кане Танака.

Женщина должна преодолеть около 100 метров, большую часть из которых ее провезут в кресле-каталке родственники. Об этом сообщает CNN.

Сама Танака намерена пройти последние метры этой дистанции пешком, чтобы передать огонь следующему участнику эстафеты.



Отметим, что 118-летняя Танака — старейший человек на земле, ее возраст официально подтвержден. Свой «титул» она получила после смерти в июне 2018 года ее землячки Тие Мияко. Танака дважды победила рак, последний раз — в 101 год. Сейчас женщина живет в доме престарелых в Фукуоке.

Предыдущим рекордсменом среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии — она зажгла факел на Летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в возрасте 106 лет, а также россиянин Александр Каптаренко, который нес факел на Зимних играх в Сочи в 2014 году — ему был 101 год.

Олимпийский огонь — один из символов Олимпийских игр. Его зажигают в городе проведения игр во время открытия — и он горит до их завершения. Традиция зажигать Олимпийский огонь существовала в Древней Греции во время проведения античных Олимпийских игр. Олимпийский огонь служил напоминанием о подвиге Прометея, по легенде похитившего огонь у Зевса, и подарившего его людям.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпийские игры были перенесены на 2021 год. Однако оргкомитет Олимпиады в Токио не исключает, что их вообще могут отменить. Главным фактором при принятии решений о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году будет ситуация с эпидемией коронавируса и состояние разработки вакцин и методов лечения коронавирусной болезни COVID-19.