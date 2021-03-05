Олімпіада. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n151352-olimpiyskyy-vogon-nestyme-naystarisha-jytelka-planety-yiy-118-rokiv-foto.html

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Олімпіада 2021 року проходитиме в столиці Японії — Токіо. В естафеті Олімпійського вогню візьме участь найстарша жителька планети — 118-річна Кане Танака.

Жінка має подолати близько 100 метрів, більшу частину з яких її провезуть у кріслі-каталці родичі. Про це повідомляє CNN.

Сама Танака має намір пройти останні метри цієї дистанції пішки, щоб передати вогонь наступному учасникові естафети.





Зауважимо, що 118-річна Танака — найстарша людина на землі, її вік офіційно підтверджений. Свій «титул» вона отримала після смерті в червні 2018 роки її землячки Тіє Міяко. Танака двічі перемогла рак, останній раз — у 101 рік. Зараз жінка живе в будинку для літніх людей в Фукуоці.

Попередніми рекордсменами серед найстарших олімпійських факелоносців були Аїда Джеманке з Бразилії — вона запалила факел на Літніх іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році у віці 106 років, а також росіянин Олександр Каптаренко, який ніс факел на Зимових іграх в Сочі у 2014 році — йому був 101 рік.

Олімпі́йський вого́нь — один із символів Олімпійських ігор. Його запалюють у місті проведення ігор під час відкриття — і він горить до їх завершення. Традиція запалювати Олімпійський вогонь існувала в Стародавній Греції під час проведення античних Олімпійських ігор. Олімпійський вогонь служив згадкою про подвиг Прометея, що за легендою викрав вогонь у Зевса та подарував його людям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олімпійські ігри були перенесені на 2021 рік. Проте оргкомітет Олімпіади у Токіо не виключає, що їх взагалі можуть скасувати. Головним фактором під час прийняття рішень про проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у 2021 році буде ситуація з епідемією коронавірусу та стан розробки вакцин та методів лікування коронавірусної хвороби COVID-19.