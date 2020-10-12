Зеленський хоче провести спільну з Польщею Олімпіаду в Україні, фото — Радіо Свобода

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Олімпіаду в Україні затявся провести президент Володимир Зеленський. Глава держави вкотре згадав про організацію найбільших у світі спортивних змагань після зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

Президент України на спільному з Дудою брифінгу у Києві 12 жовтня заявив, що багато хто зацікавлений в конфлікті між Києвом та Варшавою, однак такі плани зазнають фіаско. Він сподівається, що суперечки між державами укладатимуться лише в тому, які міста вибрати для проведення спільних зимових Олімпійських ігор або футбольного чемпіонату світу.

Як відомо, у 2012 році країни вже проводили європейський футбольний чемпіонат.

Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що Україна повинна бути амбітною та претендувати на проведення Олімпіади.

В соцмережах таке рішення Володимира Зеленського порівнювали з мрією Віктора Януковича про зимову Олімпіаду у Львові та обурилися додатковими витратами і нагадали, що жодна з останніх Олімпіад не була прибутковою, а чимало держав відмовляються від заявок.

На негативні економічні наслідки після Олімпіад звернули увагу у 1976 році, коли Монреаль зазнав 1,2 млрд дол. збитків.

Згодом про збитки і витрати на обслуговування додаткової інфраструктури заявляли інші столиці літніх та зимових Олімпіад — Афіни, Турин, Ріо-де Жанейро.