Зеленський знову хоче Олімпіаду в Україні, цього разу спільну з Польщею (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145037-zelenskyy-znovu-hoche-olimpiadu-v-ukrayini-cogo-razu-spilnu-z-polscheu-video.htmlРакурс
Олімпіаду в Україні затявся провести президент Володимир Зеленський. Глава держави вкотре згадав про організацію найбільших у світі спортивних змагань після зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.
Президент України на спільному з Дудою брифінгу у Києві 12 жовтня заявив, що багато хто зацікавлений в конфлікті між Києвом та Варшавою, однак такі плани зазнають фіаско. Він сподівається, що суперечки між державами укладатимуться лише в тому, які міста вибрати для проведення спільних зимових Олімпійських ігор або футбольного чемпіонату світу.
Як відомо, у 2012 році країни вже проводили європейський футбольний чемпіонат.
Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що Україна повинна бути амбітною та претендувати на проведення Олімпіади.
В соцмережах таке рішення Володимира Зеленського порівнювали з мрією Віктора Януковича про зимову Олімпіаду у Львові та обурилися додатковими витратами і нагадали, що жодна з останніх Олімпіад не була прибутковою, а чимало держав відмовляються від заявок.
На негативні економічні наслідки після Олімпіад звернули увагу у 1976 році, коли Монреаль зазнав 1,2 млрд дол. збитків.
Згодом про збитки і витрати на обслуговування додаткової інфраструктури заявляли інші столиці літніх та зимових Олімпіад — Афіни, Турин, Ріо-де Жанейро.