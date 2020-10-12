Зеленский снова хочет Олимпиаду в Украине, на этот раз совместно с Польшей (ВИДЕО)

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Ракурс

Олимпиаду в Украине хочет провести президент Владимир Зеленский. Глава государства в очередной раз вспомнил об организации крупнейших в мире спортивных соревнований после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Президент Украины на совместном с Дудой брифинге в Киеве 12 октября заявил, что многие заинтересованы в конфликте между Украиной и Польшей, однако такие планы терпят фиаско. Он надеется, что споры между государствами будут только о том, какие города выбрать для проведения совместных зимних Олимпийских игр или футбольного чемпионата мира.

Как известно, в 2012 году страны уже проводили европейский футбольный чемпионат.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Украина должна быть амбициозной и претендовать на проведение Олимпиады.

В соцсетях такое решение Владимира Зеленского сравнивали с мечтой Виктора Януковича о зимней Олимпиаде в Львове, возмутились дополнительными затратами и напомнили, что ни одна из последних Олимпиад ни стала прибыльной, а многие государства отказываются от заявок.

На негативные экономические последствия после Олимпиад обратили внимание в 1976 году, когда Монреаль потерпел 1,2 млрд долл. убытков.

Впоследствии об убытках и дополнительных расходах на обслуживание инфраструктуры заявляли другие столицы летних и зимних Олимпиад — Афины, Турин, Рио-де-Жанейро.