Постачальник вакцини Sinovac заявив про збільшення її ефективності. Фото: ZUMA

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Вакцина проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech на випробуваннях показала ефективність понад 80%.

У Туреччині завершилися дослідження третьої фази клінічних випробовувань вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac Life Sciens Co., в яких взяли участь більше як 10 тис. добровольців. Препарат попередив важкі форми та госпіталізацію в 100% випадків. Остаточна ефективність вакцини склала 83,5%. Про це йдеться у релізі «Лекхіма», 5 березня повідомляє «Укрінформ».

Також постачальник заявив, що поставка першої партії вакцин CoronaVac в Україну планується до 15 березня.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» ще не отримало необхідного пакету документів для поставки «коронавірусної» вакцини китайської компанії Sinovac Biotech. У підприємстві заявили, що за умовами контракту поставка першої партії вакцин «Сіновак» має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в Китаї. Останній зареєстрував препарат 5 лютого. Відповідно, перша партія вакцин повинна бути доставлена в Україну до 7 березня.

Нагадаємо, у грудні Україна підписала контракт на 1,9 млн доз з китайською компанією Sinovac. Поставки здійснюватимуться через компанію-посередника «Лекхім». Згодом у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що китайську вакцину від коронавірусу Sinovac Biotech можуть не поставити в Україну в обумовлені контрактом терміни.

Раніше повідомлялося, що головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун заявив, що вакцина китайської компанії Sinovac Biotech показала ефективність на 50,38% під час клінічних випробувань, які відбувалися в в Бразилії, Індонезії та Туреччині.