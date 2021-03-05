Поставщик вакцины Sinovac заявил об увеличении ее эффективности. Фото: ZUMA

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Ракурс

Вакцина против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech на испытаниях показала эффективность более 80%.

В Турции завершились исследования третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac Life Sciens Co., в которых приняли участие более 10 тыс. добровольцев. Препарат предупреждал тяжелые формы и госпитализацию в 100% случаев. Окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. Об этом говорится в релизе «Лекхима», 5 марта сообщает «Укринформ».

Также поставщик заявил, что поставка первой партии вакцин CoronaVac в Украину планируется до 15 марта.

Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» еще не получило необходимого пакета документов для поставки «коронавирусной» вакцины китайской компании Sinovac Biotech. В предприятии заявили, что по условиям контракта поставка первой партии вакцин «Синовак» должна состояться не позже, чем через 30 дней после регистрации вакцины в Китае. Последний препарат зарегистрировали 5 февраля. Соответственно, первая партия вакцин должна быть доставлена в Украину до 7 марта.

Напомним, в декабре Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки будут осуществляться через компанию-посредника «Лекхим». Впоследствии в Министерстве здравоохранения заявили, что китайскую вакцину от коронавирус Sinovac Biotech не могут поставить в Украину в оговоренные контрактом сроки.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вейдун заявил, что вакцина китайской компании Sinovac Biotech показала эффективность на 50,38% во время клинических испытаний, которые проходили в Бразилии, Индонезии и Турции.