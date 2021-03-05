Безработные захватили театр в Париже. Фото: liga.net

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Театр в Париже захватили работники культуры, оставшиеся без работы из-за пандемии COVID-19.

Группа из 50 человек захватила театр «Одеон» в четверг, 4 марта. На фасаде здания они развесили транспаранты с надписями: «Культуру принесли в жертву, «Шесть безработных из 10 не получают компенсации — позор!». Об этом сообщает издание Associated Press.

Митингующие заявили, что не покинут здание, пока власти не обратят внимание на их требования. Они просят еще на год продлить государственную помощь для сезонных театральных работников, которые едва сводят концы с концами из-за пандемии.

Как известно, театры, кинотеатры, музеи и другие места культурного досуга во Франции не работали подавляющую часть 2020 года из-за введенного в стране карантина. Пока неизвестно, когда они заработают.

Напомним, в конце января премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти с 31 января запрещают въезд и выезд всех иностранцев, которые прибывают из стран за пределами Европейского Союза.

Граждан стран-членов ЕС, которые будут прибывать во Францию, будут заставлять делать ПЦР-тест на COVID-19. Также во Франции решили закрыть все торговые центры, площадь которых составляет более 20 тыс. кв. м.