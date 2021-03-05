Авакова звинуватив у брехні захист фігурантів справи Шеремета, фото — ФБ-спільнота Free Riff

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Ракурс

Захист фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь вважає неприпустимими коментарі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які він надавав під час інтерв’ю в програмі ТСН.

Під час інтерв’ю міністр озвучив неправдиву інформацію стосовно так званих аргументів слідства та «18 контраргументів», які назвав «міфами», — йдеться у заяві адвокатів, яку опублікувала спільнота Free Dr Kuzmenko у Facebook.

Захист вважає подібні коментарі з боку міністра неприпустимими і вважає, що Аваков публічно збрехав. Адвокати відреагували на частину розмови, коли міністр приписує їм аргументи, які захист ніколи не висловлював.

Цим одразу ліпиться ярлик «міфів». Одним із основних аргументів захисту є той факт, що у 2016 році двома експертами зріст ймовірного злочинця (у взутті і головному уборі) був незалежно визначений на рівні 170 та 172 см з максимальною похибкою 3%, що аж ніяк не відповідає зросту пана Антоненка 180 см (без взуття і головного убору). «Зріст не той», не тому, що «експертиз немає", а саме тому що вони є, і причому у кількості 2 штук. З цього приводу у обвинувачення розумних пояснень нема. На спростування цього аргументу захисту слідство спромоглося лише знайти експерта найнижчого кваліфікаційного класу, який заявив, що він не може виміряти зріст зловмисників по відео. Жодної експертизи, яка визначає, що «зріст — той», не існує. Є дві експертизи «зріст — не той» і одна — «не знаю». Пан міністр публічно збрехав, — зазначається у дописі.

Адвокати заявили, сторона обвинувачення, у тому числі міністр Аваков, його заступник, посадові особи Національної поліції неодноразово були викриті на розповсюдженні пліток і міфів, які не були підтверджені.

Вони нагадали історію про «якесь раптове збагачення Юлії Кузьменко», що теж виявилося липою. А «розвідувальні книжки» Яни Дугарь насправді є звичайними посібниками для солдат і сержантів і були знайдені не у неї.

«Геомітка Юлії Кузьменко» мало того, що була створена самою поліцією, її час відрізняється від дати злочину на 22 години, а позиція — на 2 км від його місця, — повідомили адвокати підозрюваних.

Аваков в ефірі «1+1» заявив, що реальних неспівпадінь в «справі Шеремета» немає. Міністр додав, що рішення у цій справі повинен винести суд присяжних, а не «вулиця».