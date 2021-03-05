Санкції проти Коломойського. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151357-sankciyi-proty-kolomoyskogo-poyasnyly-u-posolstvi-ssha-infografika.html

Ракурс

Санкції проти Коломойського запровадили сьогодні, 5 березня, у США. Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про внесення олігарха та колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та членів його родини до санкційного розділу 7031©.

Причиною запровадження санкції послугувала причетність Коломойського до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Про це повідомляє Посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції. Перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди, — заявив Блінкен.

Повідомляється, що ця міра стосується діянь Коломойського лише під час його перебування на посаді.



Саме тому застосування цієї міри підтверджує прагнення США підтримувати ключові для євроатлантичного шляху України реформи у політичній та економічній сферах, а також у галузі правосуддя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США ввели санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського за корупцію. Санкції запроваджені проти Коломойського та його родини. Йому та членам родини заборонили в’їзд у США. Це стосується дружини олігарха Ірини, його доньки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.