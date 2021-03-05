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Ракурс
Санкції проти Коломойського. Фото: Facebook

Санкції проти Коломойського пояснили у Посольстві США (ІНФОГРАФІКА)

5 бер 2021, 16:41
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Санкції проти Коломойського запровадили сьогодні, 5 березня, у США. Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про внесення олігарха та колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та членів його родини до санкційного розділу 7031©.

Причиною запровадження санкції послугувала причетність Коломойського до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Про це повідомляє Посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції. Перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди, — заявив Блінкен.

Повідомляється, що ця міра стосується діянь Коломойського лише під час його перебування на посаді.
Санкції проти Коломойського. Інфографіка: Facebook


Саме тому застосування цієї міри підтверджує прагнення США підтримувати ключові для євроатлантичного шляху України реформи у політичній та економічній сферах, а також у галузі правосуддя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США ввели санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського за корупцію. Санкції запроваджені проти Коломойського та його родини. Йому та членам родини заборонили в’їзд у США. Це стосується дружини олігарха Ірини, його доньки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.

Джерело: Ракурс


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