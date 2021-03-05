Литва не видасть Тихановську білоруській владі. Фото: lb.ua

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Литва не видаватиме Білорусі опозиціонерку та колишнього кандидата в президенти Світлану Тихановську.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не має наміру розглядати прохання генпрокуратури Білорусі про видачу опозиціонерки. Про це повідомляється на сайті МЗС Литви.

Литва була і буде кам’яною стіною, яка стане прихистком для всіх переслідуваних режимами демократичних сил. Тож, кожний, хто отримав притулок у Литві, може почуватися в безпеці, що його не передадуть режимам — ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігії, — зазначив Ландсбергіс.

Міністр також наголосив, що «швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги».

Як відомо, 5 березня генпрокуратура Білорусі повідомила, що звернулася до Вільнюсу з проханням про екстрадицію Тихановської. Мінськ звинувачує колишнього кандидата в президенти в спробах насильницького захоплення влади в країні. Представники опозиції звинувачення на свою адресу відкидають.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа висунув опозиційного кандидата на серпневих президентських виборах у Білорусі Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру. Свою ініціативу Науседа мотивує прагненням висловити підтримку білоруському демократичному рухові та його вимогам проведення у Білорусі вільних виборів.