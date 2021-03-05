Сергей Шкарлет, фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n151362-v-ksu-objalovali-naznachenie-shkarleta.html

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В Конституционном суде Украины (КСУ) обжаловали назначение Сергея Шкарлета министром образования Украины, за которое Верховная Рада 17 декабря 2020 отдала минимально необходимые 226 голосов.

В КСУ сегодня, 5 марта, поступило конституционное представление 46 народных депутатов о соответствии Основному закону постановления парламента № 1119-их от 17 декабря 2020 года «О назначении Шкарлета С.М. Министром образования и науки Украины». Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Авторы ходатайства просят признать неконституционным указанное постановление «в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры его принятия», — отмечает пресс-служба КСУ.

В тексте ходатайства подчеркивается, что при голосовании за кандидатуру Шкарлета были случаи неличного голосования народных депутатов, а без этих голосов, отданных за него с нарушениями требований действующего законодательства, Рада бы не приняла соответствующее постановление.

По мнению подписантов представления, пребывание Шкарлета в составе Кабмина «ставит под сомнение легитимность деятельности высшего органа в системе органов исполнительной власти».

КСУ ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования народных депутатов во время их принятия, — отметила в своем Telegram-канале представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.



Среди подписантов этого представления — члены фракций «Голос» и «Европейская Солидарность», а также несколько внефракционных мажоритарщиков.

С текстом представления можно ознакомиться по ссылке.