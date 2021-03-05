Вакцинацию от коронавируса будут проводить на админгранице с Крымом

В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n151370-vakcinaciu-ot-koronavirusa-budut-provodit-na-admingranice-s-krymom.html

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Вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19 проводить на КПВВ, расположенных на админграницах с временно оккупированным Крымом.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко заявил об этом в эфире телеканала «Дом».

По его словам, над этим уже работает Херсонская облгосадминистрация, которая получила соответствующие инструкции от правительства.

Яременко отметил важность соблюдения баланса между количеством людей, пересекающих КПВВ, и нагрузкой на специалистов, которые будут осуществлять вакцинацию.

Впрочем, по словам чиновника, сейчас динамика пересечения трех КПВВ, расположенных на админграницах с временно оккупированным Крымом («Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка») является крайне скудной — примерно 450 пересечений в день.

Мы не можем держать там людей круглосуточно, к сожалению. Но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку и получить все другие услуги, можем, — резюмировал замминистра.



Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля.

Напомним, уже вакцинировано более 1 тыс. военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.