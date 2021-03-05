Ужгород вводит жесткий карантин — деталиhttps://racurs.ua/n151371-ujgorod-vvodit-jestkiy-karantin-detali.htmlРакурс
В Ужгороде с 00.00 7 марта усиливают карантинные меры.
Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба горсовета Ужгорода.
Отмечается, что на Закарпатье сформировалась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.
Будут запрещены:
- работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказ на вынос);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
- деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Во время усиленного карантина будут разрешены:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
- торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
- предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
- медицинская и ветеринарная практики;
- деятельность АЗС (без зон питания);
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
В связи с локдауном, матч между местным футбольным клубом «Минай» и киевским «Динамо», который должен был состояться в Ужгороде, переносит в столицу. Об этом сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский».
Матч начнется на этом стадионе в 14.00 7 января. Ранее планировалось, что эта встреча состоится на стадионе «Авангард» в Ужгороде.
Напомним, в Министерстве здравоохранения недавно назвали конечный срок вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних украинцев.