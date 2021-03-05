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Ракурс
В Ужгороде усиливают карантинные мероприятия, фото: «Укринформ»

Ужгород вводит жесткий карантин — детали

5 мар 2021, 23:54
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В Ужгороде с 00.00 7 марта усиливают карантинные меры.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба горсовета Ужгорода.

Отмечается, что на Закарпатье сформировалась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

Будут запрещены:

  • работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказ на вынос);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
  • деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
  • прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
  • проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Во время усиленного карантина будут разрешены:

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
  • торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
  • предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
  • медицинская и ветеринарная практики;
  • деятельность АЗС (без зон питания);
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

В связи с локдауном, матч между местным футбольным клубом «Минай» и киевским «Динамо», который должен был состояться в Ужгороде, переносит в столицу. Об этом сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский».


Матч начнется на этом стадионе в 14.00 7 января. Ранее планировалось, что эта встреча состоится на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

Напомним, в Министерстве здравоохранения недавно назвали конечный срок вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних украинцев.

Источник: Ракурс


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