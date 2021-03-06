ДТП в Польше – шесть украинцев погибли, 15 травмированы. Фото: wydarzenia.interia.pl

https://racurs.ua/n151372-dtp-v-polshe-shest-ukraincev-pogibli-15-travmirovany.html

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В ДТП в Польше попал рейсовый автобус Познань-Херсон.

Шесть украинцев погибли в результате аварии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы, — рассказал он.

По данным Николенко, консулы уже выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Польше в ДТП погибли двое граждан Украины — 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир, проживавшие в Люблине.