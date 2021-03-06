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ДТП в Польше – шесть украинцев погибли, 15 травмированы. Фото: wydarzenia.interia.pl
ДТП в Польше — шестеро украинцев погибли, 15 травмированыhttps://racurs.ua/n151372-dtp-v-polshe-shest-ukraincev-pogibli-15-travmirovany.htmlРакурс
В ДТП в Польше попал рейсовый автобус Познань-Херсон.
Шесть украинцев погибли в результате аварии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы, — рассказал он.
По данным Николенко, консулы уже выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Польше в ДТП погибли двое граждан Украины — 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир, проживавшие в Люблине.
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