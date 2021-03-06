Подробности смертельного ДТП с украинцами в Польше – автобус слетел с эстакады

https://racurs.ua/n151375-podrobnosti-smertelnogo-dtp-s-ukraincami-v-polshe-avtobus-sletel-s-estakady-foto.html

Ракурс

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, шесть человек погибли.

По данным польских СМИ, авария произошла вблизи Ярослава через несколько минут после полуночи 6 марта. Водитель потерял контроль над транспортным средством, выезжая с автострады.

Транспортное средство ударилось о перила, перевернулось. Больше всего пострадали те пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей.

Три человека скончались на месте, двое — после приезда «скорой», еще одна девушка умерла в больнице. На месте работали около 100 работников из разных служб, пострадавших подвозили в пять больниц в ближайшие города.

Для спасения пострадавших также использовали два вертолета, международная трасса была перекрыта. В полиции отметили, что водитель был трезвым.

Пассажиров, которые не получили травм, отвезли временно в помещение местной школы и общежития. Спасатели уже подняли автобус, на месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире «Украина 24» сообщил, что несколько пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что количество пострадавших граждан Украины возросло до 35.

Сейчас пытаются установить личности всех пассажиров. Родственникам украинцев, которые отправились в Польшу и не выходят на связь, советуют обращаться в консульство по номеру (+48) 7841 385 55.

Ранее мы сообщали, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.