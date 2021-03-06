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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні підхопили понад 9 тис. осіб — де найбільша кількість хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151373-koronavirus-v-ukrayini-pidhopyly-ponad-9-tys-osib-de-naybilsha-kilkist-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 5 березня, діагностували 9 тис. 144 нових випадків інфекції.
Захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 3 тис. 309 осіб;
- летальних випадків — 156;
- одужало — 3 тис. 351 особа;
- здійснено тестувань за добу — 81 тис. 333 (зокрема методом ПЛР — 38 тис. 972, методом ІФА — 15 тис. 627).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 1 млн 394 тис. 61 особа;
- одужало — 1 млн 194 тис. 373 особи;
- летальних випадків — 26 тис. 919;
- проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 101 тис. 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
В Україні щеплення від COVID-19 отримали вже 15 тис. 758 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Закарпатті. За минулу добу вакцинували 3 тис. 277 осіб.
Нагадаємо, в МОЗ нещодавно назвали кінцевий термін вакцинації від коронавірусу усіх повнолітніх українців.
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