Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151373-koronavirus-v-ukrayini-pidhopyly-ponad-9-tys-osib-de-naybilsha-kilkist-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 5 березня, діагностували 9 тис. 144 нових випадків інфекції.

Захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 309 осіб;

летальних випадків — 156;

одужало — 3 тис. 351 особа;

здійснено тестувань за добу — 81 тис. 333 (зокрема методом ПЛР — 38 тис. 972, методом ІФА — 15 тис. 627).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 394 тис. 61 особа;

одужало — 1 млн 194 тис. 373 особи;

летальних випадків — 26 тис. 919;

проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 101 тис. 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

В Україні щеплення від COVID-19 отримали вже 15 тис. 758 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Закарпатті. За минулу добу вакцинували 3 тис. 277 осіб.

Нагадаємо, в МОЗ нещодавно назвали кінцевий термін вакцинації від коронавірусу усіх повнолітніх українців.