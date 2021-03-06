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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине подхватили больше 9 тыс. человек — где наибольшее количество заболевших (ИНФОГРАФИКА)

6 мар 2021, 09:08
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 5 марта, диагностировали 9 тыс. 144 новых случая инфекции.

Заболели 563 детей и 299 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 3 тыс. 309 человек;
  • летальных случаев — 156;
  • выздоровело — 3 тыс. 351 человек;
  • осуществлено тестирований — 81 тыс. 333 (в том числе методом ПЦР — 38 тыс. 972, методом ИФА — 15 тыс. 627).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 394 тыс. 61 человек;
  • выздоровело — 1 млн 194 тыс. 373 человека;
  • летальных исходов — 26 тыс. 919;
  • проведено ПЦР-тестов — 7 млн 101 тыс. 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

В Украине прививки от COVID-19 получили уже 15 тыс. 758 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Закарпатье. За минувшие сутки вакцинировали 3 тыс. 277 человек.


Напомним, в Минздраве недавно назвали конечный срок вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних украинцев.

Источник: Ракурс


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