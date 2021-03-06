Пандемія COVID-19 загрожує людству «масовою травмою». Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/ua/n151385-vooz-poperedyla-ludstvo-pro-masovu-travmu-cherez-pandemiu-koronavirusu.html

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Пандемія коронавірусу загрожує людству «масовою травмою».

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що COVID-19 завдав важчої «масової травми», ніж трагедія Другої світової війни. Пандемія цієї хвороби матиме далекосяжні наслідки для мешканців Землі. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус, повідомляє Xinhua.

Через те, що Друга світова війна зачепила багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же із пандемією COVID-19, з більшим масштабом, ще більше людей постраждало, майже увесь світ, — зазначив він.



Глава ВООЗ додав, що спровокована пандемією масова травма — «незрівнянно велика» та перевершує післявоєнну.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що пандемію коронавірусу до кінця 2021 року не перемогти, але ефективна вакцинація може впоратися з найгіршими її наслідками. Керівництво ВООЗ вважає, що пандемію коронавірусу вдасться подолати на початку 2022 року, але це не означає, що сам COVID-19зникне.