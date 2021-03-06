Аварія автобуса в Польщі. Фото: Noviny 24

https://racurs.ua/ua/n151384-dtp-u-polschi-informaciya-pro-shostu-jertvu-poky-ne-pidtverdjuietsya-foto.html

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Інформація про шостого загиблого внаслідок автокатастрофи в Польщі поки не підтверджується.

Спершу повідомлялося, що жертвами смертельної аварії стали шестеро осіб, але зараз ця інформація перевіряється. Про це 6 березня повідомив генеральний консул України в польському місті Люблін Василь Павлюк в ефірі одного із телеканалів, передає УНІАН.

На цей час є така приємна новина, тому що нам попередньо сказали, що шостий помер в лікарні, але зараз поки не підтверджується ця інформація. Ми з’ясовуємо, — зазначив дипломат.

За його словами, 10 постраждалих українців перебувають в у дуже тяжкому стані, лікарі не роблять якихось прогнозів щодо їхнього одужання.

Як зазначає RMF24 із посиланням на заступник районного прокурора Пшемисля Беату Сарзецьку, на місці аварії вдалося впізнати трьох з п’яти загиблих — документи у цих людей були при собі.

Нагадаємо, 6 березня близько 2.00 поблизу населеного пункту Кашице розбився автобус з українськими номерами, який слідував за маршрутом Познань-Херсон. Попередньо поліцейські встановили, що водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет та перекинувся.

У салоні транспортного засобу перебували 57 українців. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та 35 постраждалих. Всі вони — громадяни України. Травмованих госпіталізували в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття сім’ям загиблих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю українського автобуса.